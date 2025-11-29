Salzburger Adventmarkt präsentiert sein Christkind

Die 14-jährige Schülerin Leopoldine Richards wird in den kommenden Wochen bei ihren Auftritten von Sarah Marlene Reisinger (16) aus Moosdorf und Elina Smytska (14) aus Salzburg in der Rolle der Engerl begleitet. Das Trio wird am ersten Adventsonntag, um 15 Uhr, erstmals auf dem Salzburger Domplatz vorgestellt. Nach der Vorstellung und Begrüßung geht es über den Christkindlmarkt, wo sie Geschenke verteilen.