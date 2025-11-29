Vorteilswelt
Engel als Begleitung

Salzburger Adventmarkt präsentiert sein Christkind

Salzburg
29.11.2025 18:30
Leopoldine Richards ist heuer das Christkind am Salzburger Christkindlmarkt. Engerl Elina ...
Leopoldine Richards ist heuer das Christkind am Salzburger Christkindlmarkt. Engerl Elina Smytska (li.) und Sarah Marlene Reisinger (re.) begleiten sie.(Bild: Christkindlmarkt/Neumayr)

Mit dem ersten Adventsonntag rückt auch Weihnachten Schritt für Schritt näher. Der Salzburger Christkindlmarkt präsentiert traditionell an diesem Tag sein neues Christkind. Heuer ist es Leopoldine Richards (14) aus der Stadt Salzburg.

0 Kommentare

Die 14-jährige Schülerin Leopoldine Richards wird in den kommenden Wochen bei ihren Auftritten von Sarah Marlene Reisinger (16) aus Moosdorf und Elina Smytska (14) aus Salzburg in der Rolle der Engerl begleitet. Das Trio wird am ersten Adventsonntag, um 15 Uhr, erstmals auf dem Salzburger Domplatz vorgestellt. Nach der Vorstellung und Begrüßung geht es über den Christkindlmarkt, wo sie Geschenke verteilen.

Die Schülerin Leopoldine Richards ist heuer das Salzburger Christkind.
Die Schülerin Leopoldine Richards ist heuer das Salzburger Christkind.(Bild: Christkindlmarkt/Neumayr)

„Seit 1974 sind Christkind und Engerl ein fester Bestandteil des Salzburger Christkindlmarkts“, sagt Organisator Wolfgang Haider. „Ihre Auftritte bringen festliche Stimmung und zaubern Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Zudem sind sie beliebte Fotomotive und machen den Markt weltweit bekannt.“

Auftritte finden an den Adventsonntagen sowie an jedem Mittwochnachmittag in der Adventzeit statt. Besonders für Kinder sind Christkind und Engerl ein Höhepunkt. Ob beim Vorlesen von Weihnachtsgeschichten oder beim Ausfüllen von Weihnachtszetteln, das nahe Weihnachtsfest wird so besonders erlebbar.

