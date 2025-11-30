Ohne Führerschein für schwere Anhänger unterwegs

Am Vormittag fiel den Beamten auf der Westautobahn ein Firmen-Lkw mit Anhänger auf, weil der Lenker viel zu schnell unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 55-Jährige aus der Ukraine die Tempolimits für ein derartiges Gespann gar nicht kannte. Einen Führerschein für das Ziehen schwerer Anhängerlasten konnte er nicht vorweisen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt.