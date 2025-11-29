Exotische Düfte strömen aus neuem Restaurant

Gerichte von „wenig scharf bis ganz scharf“

Poudel zaubert als gelernte Hotelfachmann – seine Ausbildung absolvierte er in Wien – mit seiner Crew sowohl indische als auch und nepalesische Köstlichkeiten. „Von ganz scharf bis fast gar nicht“, verspricht Poudel Spezialitäten wie nepalesische Momos, Thali (Reis mit Gemüse und Linsen) oder indisches Butterchicken, vieles davon vegan und vegetarisch. „Insgesamt 35 Speisen stehen auf unserer Karte“, freut sich Nirmal Poudel auf zahlreiche Gäste.