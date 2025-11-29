Exotische Düfte strömen aus neuem Restaurant

Vor kurzem hat Nepalese Nirmal Poudel sein Lokal „Mantra“ in Neunkirchen eröffnet – mit Butterchicken vom Feinsten. Er will mit indischer und nepalesischer Küche seine Gäste verzaubern.
Einige Wirte hatten schon ihr Glück in den Räumlichkeiten des ehemaligen Juweliers Roysky in Neunkirchen versucht. Nach „Platzhirsch“, „Stadtkind“ und „Amea“ locken nun Düfte wie Kreuzkümmel, Curry oder Kurkuma in die Räumlichkeiten der Hauptplatz Passage. Denn nun ist der gebürtige Nepalese Nirmal Poudel mit seinem Lokal „Mantra“ eingezogen.
Gerichte von „wenig scharf bis ganz scharf“
Poudel zaubert als gelernte Hotelfachmann – seine Ausbildung absolvierte er in Wien – mit seiner Crew sowohl indische als auch und nepalesische Köstlichkeiten. „Von ganz scharf bis fast gar nicht“, verspricht Poudel Spezialitäten wie nepalesische Momos, Thali (Reis mit Gemüse und Linsen) oder indisches Butterchicken, vieles davon vegan und vegetarisch. „Insgesamt 35 Speisen stehen auf unserer Karte“, freut sich Nirmal Poudel auf zahlreiche Gäste.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.