Warum Familie in türkischem Hotel sterben musste

Offenbar wurde in dem türkischen Hotel Aluminiumphosphid zur Bekämpfung von Bettwanzen eingesetzt. Das ist in Form von Tabletten im Handel erhältlich. Die Anwendung scheint einfach: Man streut einfach Pellets im betreffenden Raum, der gut verschlossen und abgedichtet sein muss, aus. Mit der immer vorhandenen Feuchtigkeit, dem Wasserdampf in der Luft, reagiert das Phosphid zu Phosphorwasserstoff, heute Phosphan genannt, und Aluminiumhydroxid.