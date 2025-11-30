Warum Familie in türkischem Hotel sterben musste

Eine vierköpfige deutsche Familie starb, weil sie in einem Hotel in Istanbul mit einem Wanzenvertilgungsmittel in Kontakt gekommen war. Doch was genau ist da vor zwei Wochen passiert? „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr erklärt.
Offenbar wurde in dem türkischen Hotel Aluminiumphosphid zur Bekämpfung von Bettwanzen eingesetzt. Das ist in Form von Tabletten im Handel erhältlich. Die Anwendung scheint einfach: Man streut einfach Pellets im betreffenden Raum, der gut verschlossen und abgedichtet sein muss, aus. Mit der immer vorhandenen Feuchtigkeit, dem Wasserdampf in der Luft, reagiert das Phosphid zu Phosphorwasserstoff, heute Phosphan genannt, und Aluminiumhydroxid.
