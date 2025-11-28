Polizei findet einsames Unfallwrack in Dornbirn

Am Freitagmorgen wurden die Polizeibeamten darüber informiert, dass in Dornbirn, im Bereich Furt, ein völlig demoliertes Auto stehen würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie zwar das ramponierte Fahrzeug, allerdings war dieses leer, der Fahrer hatte sich offenbar zuvor zu Fuß aus dem Staub gemacht.