Polizei findet einsames Unfallwrack in Dornbirn

Mit einem besonderen Fall von Fahrerflucht müssen sich Vorarlberger Polizeibeamte derzeit herumschlagen: Am Freitag wurden sie zu einem Unfallwrack in Dornbirn gerufen – von dem Fahrer fehlte aber jede Spur.
Am Freitagmorgen wurden die Polizeibeamten darüber informiert, dass in Dornbirn, im Bereich Furt, ein völlig demoliertes Auto stehen würde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie zwar das ramponierte Fahrzeug, allerdings war dieses leer, der Fahrer hatte sich offenbar zuvor zu Fuß aus dem Staub gemacht.
Auto prallt mehrfach ab und landet auf Fahrradweg
Erhebungen der Polizei zufolge war das Auto aus Richtung Höchsterstraße gekommen und aus unbekannter Ursache erst gegen einen Begrenzungsstein, dann eine Verkehrstafel sowie eine Parkbank geprallt, bevor es schließlich auf dem Fahrradweg zum Stillstand kam.
Der bislang unbekannte Fahrer konnte noch nicht ausgemittelt werden, die Erhebungen zur Unfallursache und zur Identität der lenkenden Person dauern noch an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.