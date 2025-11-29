Wieder mehr leichtsinnige Alkolenker unterwegs

Besonders riskant wird es am Wochenende. Eine österreichweite Auswertung zeigt, dass am Samstag und Sonntag Anteil und Anzahl der Alko-Unfälle am höchsten sind. Und während tagsüber der Anteil der Alko-Unfälle an den Verkehrsunfällen zwischen ein und fünf Prozent liegt, steigt diese Zahl zwischen Mitternacht und vier Uhr früh auf rund 40 Prozent. Auch die Exekutive erinnert daran, als Autofahrer die Finger vom Alkohol zu lassen, und hat bereits angekündigt, verstärkt kontrollieren zu werden.