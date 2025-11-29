ÖSV-Asse zu Gast im Schweizer Winterwonderland

Frischer Wind im ÖSV-Team

„Wir haben die Schweizer auch schon ein bisschen früher mit uns im Pitztal trainieren lassen und dadurch wurde es möglich, dass wir vor dem Weltcupstart in Val Thorens am 9. Dezember jetzt hier sein können“, verrät ÖSV-Cheftrainer Lukas Inselsbacher, der im Vorfeld einige Veränderungen im Umfeld vorgenommen hat. So holte er mit Georg Harzl den einstigen Chef der österreichischen Slalom-Damen ins Boot. „Georg bringt natürlich sehr viel Erfahrung von den Alpinen mit“, sagt Inselsbacher. „Die konnten wir bereits in der Vorbereitung nutzen.“