Influencerin tot: So kam Polizei Ex auf die Spur

Traurige Gewissheit im Drama um die verschwundene 32-jährige Grazerin: Die Leiche der jungen Frau wurde am Samstag in einem Wald in Slowenien gefunden. Die „Krone“ weiß, wie es zum schockierenden Fund kam ...
Es ist ein Fall, der die Menschen in Graz und weit darüber hinaus unglaublich bewegt hat: Eine Woche galt die 32-jährige Grazerin Stefanie P. als vermisst. Die Eltern der jungen Frau hofften bis zum Schluss verzweifelt, dass ihre Tochter unversehrt nach Hause zurückkommt – doch mit jeder bangen Stunde, die verging, schwand die Hoffnung ein bisschen mehr.
