Influencerin tot: So kam Polizei Ex auf die Spur

Es ist ein Fall, der die Menschen in Graz und weit darüber hinaus unglaublich bewegt hat: Eine Woche galt die 32-jährige Grazerin Stefanie P. als vermisst. Die Eltern der jungen Frau hofften bis zum Schluss verzweifelt, dass ihre Tochter unversehrt nach Hause zurückkommt – doch mit jeder bangen Stunde, die verging, schwand die Hoffnung ein bisschen mehr.