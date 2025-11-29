Vorteilswelt
Indizien erdrückend

Influencerin tot: So kam Polizei Ex auf die Spur

Steiermark
29.11.2025 20:00
In einem Waldstück in der Nähe von Majšperk wurde die Leiche der 32-Jährigen am Samstag von ...
In einem Waldstück in der Nähe von Majšperk wurde die Leiche der 32-Jährigen am Samstag von slowenischen Ermittlern gefunden.(Bild: Polizei Maribor)

Traurige Gewissheit im Drama um die verschwundene 32-jährige Grazerin: Die Leiche der jungen Frau wurde am Samstag in einem Wald in Slowenien gefunden. Die „Krone“ weiß, wie es zum schockierenden Fund kam ...

0 Kommentare

Es ist ein Fall, der die Menschen in Graz und weit darüber hinaus unglaublich bewegt hat: Eine Woche galt die 32-jährige Grazerin Stefanie P. als vermisst. Die Eltern der jungen Frau hofften bis zum Schluss verzweifelt, dass ihre Tochter unversehrt nach Hause zurückkommt – doch mit jeder bangen Stunde, die verging, schwand die Hoffnung ein bisschen mehr.

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Porträt von Gerald Schwaiger
Gerald Schwaiger
Steiermark
