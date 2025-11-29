Handel: „Viele schauen nur – gekauft wird wenig“

Erster Einkaufssamstag in Wien: In der City bleibt der große Run nach dem Black Friday noch aus, in der Lugner City ist deutlich mehr los. Die „Krone“ war vor Ort, hat Händler und Kunden begleitet – und zeigt, warum so viele nur schauen und trotzdem die Kassen nicht stillstehen.
Wer am ersten Einkaufssamstag durch die City zieht, merkt rasch: Die große Jagd nach den Angeboten ist noch nicht überall ausgebrochen. Auf der Kärntner Straße blinzelt zarte Weihnachtsstimmung durch die Lichterketten, doch der Andrang bleibt noch überschaubar. Viele flanieren, einige tragen auch schwere Einkaufstaschen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.