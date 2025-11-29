Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Erster Einkaufssamstag

Handel: „Viele schauen nur – gekauft wird wenig“

Wien
29.11.2025 19:30
Schon viele Passaten, aber nicht übervoll, wie dieses Bild von Samstag aus der Innenstadt zeigt.
Schon viele Passaten, aber nicht übervoll, wie dieses Bild von Samstag aus der Innenstadt zeigt.(Bild: Eva Manhart)

Erster Einkaufssamstag in Wien: In der City bleibt der große Run nach dem Black Friday noch aus, in der Lugner City ist deutlich mehr los. Die „Krone“ war vor Ort, hat Händler und Kunden begleitet – und zeigt, warum so viele nur schauen und trotzdem die Kassen nicht stillstehen.

0 Kommentare

Wer am ersten Einkaufssamstag durch die City zieht, merkt rasch: Die große Jagd nach den Angeboten ist noch nicht überall ausgebrochen. Auf der Kärntner Straße blinzelt zarte Weihnachtsstimmung durch die Lichterketten, doch der Andrang bleibt noch überschaubar. Viele flanieren, einige tragen auch schwere Einkaufstaschen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 6°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
-3° / 5°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
-2° / 6°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
-2° / 6°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
-4° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
187.526 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
157.588 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
112.897 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Erster Einkaufssamstag
Handel: „Viele schauen nur – gekauft wird wenig“
Bundesliga
Nullnummer: Austria und WSG trennen sich Remis
Krone Plus Logo
Große Befragung
Günstiger wohnen: Worauf Mieter verzichten können
Sport Arena Wien:
Jugend leitete neue Leichtathletik-Ära ein!
Nächtlicher Schock
Auto prallt gegen Betonwand: Jugendliche verletzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf