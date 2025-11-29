Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Philippe Herreweghe

Ein Pionier des Originalklangs zu Gast in Bregenz

Vorarlberg
29.11.2025 13:05
Philippe Herreweghe setzte minimale Körperarbeit ein.
Philippe Herreweghe setzte minimale Körperarbeit ein.(Bild: Arthur Pequinr)

Das erste Bregenzer Meisterkonzert der Saison begeisterte das Publikum – es musizierte Philippe Herreweghe mit den beiden Klangkörpern Collegium Vocale Gent und dem Orchestre des Champs-Elysées – ein besonderes Erlebnis. 

0 Kommentare

Niemand weiß, wie die Musik zur Zeit eines Bachs, Mozarts oder Beethovens wirklich geklungen hat. Auch die großen Erneuerer des Originalklangs wie Nikolaus Harnoncourt oder Philippe Herreweghe nicht. Letzterer war am Donnerstag beim ersten Bregenzer Meisterkonzert der Saison im Festspielhaus zu Gast, mit den beiden von ihm ins Leben gerufenen Ensembles, dem Collegium Vocale Gent (gegr. 1970) und dem Orchestre des Champs-Elysées (gegr. 1991).

Nur durch diese langjährige Verbundenheit ist zu erklären, dass dieses Konzert gut, sogar begeisternd gelang. Denn die Aktionen des Dirigenten waren minimal, über weite Strecken nahm man lediglich Bewegungen des Unterarms und der Hände war, oft über Takte nicht einmal das. Und das bei einer so großen Symphonie wie Beethovens „Dritter“ und dem Requiem in c-Moll von Luigi Cherubini für Orchester und vierstimmig gemischtem Chor.

Diese Totenmesse wird in unseren Breiten selten aufgeführt, wohl weil sie an Farbigkeit und Dramatik nicht an die großen Werke der Gattung von Mozart und Verdi herankommt. Doch das war im Sinne Luigi Cherubinis, der, dem Stil der Reformopern Christoph Willibald Glucks folgend, auf Schlichtheit setzte. Vor allem gilt dies für den Chorsatz, den das Collegium Vocale Gent klangschön gesungen hat, wobei etwas mehr Arbeit an der Textverständlichkeit nicht übertrieben gewesen wäre.

Ungewohnte Klangwelten
Das Orchestre des Champs Elysées spielte wundervoll. Als eines der ersten französischen Orchester des Originalklangs verwendet es Naturhörner und -trompeten , Traversflöten und harte Paukenschlegel. Zusammen mit dem tendenziell vibratoarmen Spiel der Streicher ergibt das eine ganz neue Klangbalance, in der die Hörner wirklich schmettern, der Flötenklang sehr weich ist, hingegen die Pauken richtig knallen können. Der „Eroica“ Beethovens verlieh das eine durchaus ungewohnte Klangwelt. Wie immer man über den verborgenen Inhalt dieser Sinfonie denkt, Ausdruck und Dramatik bestimmten hier das Geschehen, aber im Gegensatz dazu auch Weiches und Zartes. Ein Höhepunkt nicht nur dieses Konzertes! 

Porträt von Anna Mika
Anna Mika
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 5°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
1° / 6°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
2° / 7°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
1° / 7°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.535 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
111.908 mal gelesen
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
102.790 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
660 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Vorarlberg
Philippe Herreweghe
Ein Pionier des Originalklangs zu Gast in Bregenz
Gefährlicher Trend
Wieder mehr leichtsinnige Alkolenker unterwegs
Für die A-Lizenz
Ein Ex-Kicker hilft beim Ex-Trainer in Bregenz aus
Prozess in Feldkirch
Familienvater wegen Wiederbetätigung verurteilt
Sturz im Riesentorlauf
„Klassischer Highsider“ – Entwarnung bei Feurstein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf