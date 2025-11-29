Ein Pionier des Originalklangs zu Gast in Bregenz

Ungewohnte Klangwelten

Das Orchestre des Champs Elysées spielte wundervoll. Als eines der ersten französischen Orchester des Originalklangs verwendet es Naturhörner und -trompeten , Traversflöten und harte Paukenschlegel. Zusammen mit dem tendenziell vibratoarmen Spiel der Streicher ergibt das eine ganz neue Klangbalance, in der die Hörner wirklich schmettern, der Flötenklang sehr weich ist, hingegen die Pauken richtig knallen können. Der „Eroica“ Beethovens verlieh das eine durchaus ungewohnte Klangwelt. Wie immer man über den verborgenen Inhalt dieser Sinfonie denkt, Ausdruck und Dramatik bestimmten hier das Geschehen, aber im Gegensatz dazu auch Weiches und Zartes. Ein Höhepunkt nicht nur dieses Konzertes!