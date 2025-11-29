Vorteilswelt
Erfolg im Zillertal

Das Ski-Ländle hat wieder ein neues Siegergesicht

Vorarlberg
29.11.2025 16:25
Der Kleinwalsertaler Leo Heim (M.) konnte sich in Hippach vor Valentin Pöll (l.) und Justin ...
Der Kleinwalsertaler Leo Heim (M.) konnte sich in Hippach vor Valentin Pöll (l.) und Justin Wieser (r.) durchsetzen.(Bild: GOING FOR GOLD VSV/Walch)

Großartige Nachrichten vom Vorarlberger Skinachwuchs! Der Kleinwalsertaler Leo Heim holte sich am Freitag in Hippach seinen ersten Sieg auf FIS-Ebene – ein Ergebnis, das er am Samstag bestätigen konnte.

Im Zillertal gewann der 19-Jährige, der 2026 am Skigymnasium in Stams maturieren wird und Mitglied des VSV-Jugendkaders ist, einen NJR-Riesentorlauf, ließ dabei gleich mehrere ÖSV-Kaderathleten hinter sich und markierte mit 29,52 Punkten seine bislang besten FIS-Zähler. Eine Leistung, die der Rossignol-Pilot dann gestern im zweiten NJR-RTL mit Rang sechs, 0,04 Sekunden vor dem Silbertaler Moritz Zudrell, bestätigen konnte.

Lesen Sie auch:
Der Vorarlberger Jakob Greber ist in bestechender Form.
Nun neuer Gesamtleader
ÖSV-Hoffnung schnappt sich nächsten Podestplatz
23.11.2025
Kolumne
Warum Jakob Greber ein „Jungspund“ am Podest ist
24.11.2025
Vier Einsätze geplant
ÖSV-Youngster wird in Beaver Creek am Start sein
24.11.2025

Europacup-Leader im Zillertal am Start
Zum Abschluss der Rennwoche wartet heute ein weiterer Riesentorlauf, bei dem mit Zudrell und dem Europacup-Gesamtführenden Jakob Greber erneut zwei Vorarlberger am Start sein werden, ehe am kommenden Wochenende die Europacup-Damen in Hippach mit Slalom und „Riesen“ gastieren.

Vorarlberg
Erfolg im Zillertal
Das Ski-Ländle hat wieder ein neues Siegergesicht
Sie ist zurück!
Judo: Piovesana bei Comeback Siebente in Abu Dhabi
Gegen Betonpfeiler
Unfall in der Flexengalerie fordert eine Verletzte
Philippe Herreweghe
Ein Pionier des Originalklangs zu Gast in Bregenz
Gefährlicher Trend
Wieder mehr leichtsinnige Alkolenker unterwegs
