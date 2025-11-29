Das Ski-Ländle hat wieder ein neues Siegergesicht

Im Zillertal gewann der 19-Jährige, der 2026 am Skigymnasium in Stams maturieren wird und Mitglied des VSV-Jugendkaders ist, einen NJR-Riesentorlauf, ließ dabei gleich mehrere ÖSV-Kaderathleten hinter sich und markierte mit 29,52 Punkten seine bislang besten FIS-Zähler. Eine Leistung, die der Rossignol-Pilot dann gestern im zweiten NJR-RTL mit Rang sechs, 0,04 Sekunden vor dem Silbertaler Moritz Zudrell, bestätigen konnte.