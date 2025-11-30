Polit-Dynastie: Liegt ein Fluch auf den Kennedys?

In der Polit-Dynastie schlägt das Schicksal seit 100 Jahren knüppeldick zu: Tödliche Attentate, Unfälle und dramatische medizinische Diagnosen. Nun schockiert die Nachricht von John F. Kennedys Enkelin Tatiana. Auch diesmal gibt es eine schicksalhafte Verknüpfung des Namens Kennedy mit der Politik.
Sie habe dem Leben ihrer Familie eine weitere Katastrophe hinzugefügt, schrieb Tatiana Schlossberg in einem sehr persönlichen Essay im US-Magazin „The New Yorker“. Sie ist die Enkelin des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. Veröffentlicht wurde Tatianas Gastbeitrag am 62. Jahrestag der Ermordung ihres berühmten Großvaters.
