Judo: Piovesana bei Comeback Siebente in Abu Dhabi

Lubjana Piovesana hat sich mit einem siebenten Rang beim Judo-Grand-Slam von Abu Dhabi zurückgemeldet!
Die als Nummer 2 gesetzte Wahl-Vorarlbergerin, die fünf Monate lang pausiert hatte, musste sich in der Klasse bis 63 kg im Viertelfinale der Italienerin Carlotta Avanzato mit Yuko im Golden Score geschlagen geben.
In der Hoffnungsrunde unterlag die 28-Jährige der Olympia- und WM-Dritten Laura Fazliu aus dem Kosovo mit Waza-ari.
„Noch nicht ganz ihre Normalform“
„Lulu hat bei ihrem Wettkampf-Comeback noch nicht ganz ihre Normalform ausspielen können“, sagte ÖJV-Nationaltrainer Miguel Ogando Lopes. „In zwei Wochen in Tokio sollte sie wieder um die Podiumsplätze mitmischen können.“
