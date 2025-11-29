Ein Ex-Kicker hilft beim Ex-Trainer in Bregenz aus

Nun ist in Bizau Winterpause und das nützt der Koblacher für ein neuerliches kleines Engagement bei seinem Ex-Verein, wo auch sein Ex-Coach im Oktober die zweite Amtszeit antrat. „Ich kann in Bregenz ein wenig mithelfen als zweiter Co-Trainer“, erzählt Katnik, der sich auf die UEFA-A-Lizenz vorbereitet und hofft, im Februar einen Platz für den nächsten Ausbildungstermin zu bekommen. „Von Andy kann ich viel für mich mitnehmen, wir haben ein sehr gutes Verhältnis“, sagt Katnik, der sich derzeit auch zum Fahrlehrer ausbilden lässt. „Ich wollte einen Job, den man gut mit Fußball kombinieren kann“, erklärt er, „denn ich bin gerne und viel auf den Plätzen, überall gibt es etwas zu lernen. Und mein langfristiges Ziel ist es sicher, als Trainer im Profigeschäft einzusteigen.“