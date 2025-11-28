Neue Leitung für das Montforthaus Feldkirch

Das zuletzt in Turbulenzen geratene Montforthaus in Feldkirch bekommt eine neue Leitung: Die Kongressmanagerin Stefanie Thurner wird ab 1. April des kommenden Jahres Geschäftsführerin. Die studierte Betriebswirtin bringt Expertise im Kongress- und Veranstaltungswesen mit, unter anderem durch ihre Tätigkeit bei der Agentur Alpin Convention und dem Convention Bureau von St. Gallen Bodensee Tourismus. Seit 2018 ist die gebürtige Tirolerin Geschäftsführerin des Europahauses in Mayrhofen (Tirol). „Mit Stefanie Thurner übernimmt eine profunde Kennerin der Branche die Leitung des Montforthauses“, erklärt Bürgermeister Manfred Rädler. „Ihre Erfahrung, insbesondere in strategischer Positionierung und innovativer Eventgestaltung, wird das Haus in eine zukunftsorientierte Richtung lenken.“ Thurner setzte sich gegen 19 andere Mitbewerber durch.