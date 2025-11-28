Neue Leitung für das Montforthaus Feldkirch

Die Tiroler Kongressmanagerin Stefanie Thurner soll das Feldkircher Montforthaus, das seit Jahren rote Zahlen schreibt, wirtschaftlich wieder auf die Spur bringen.
Das zuletzt in Turbulenzen geratene Montforthaus in Feldkirch bekommt eine neue Leitung: Die Kongressmanagerin Stefanie Thurner wird ab 1. April des kommenden Jahres Geschäftsführerin. Die studierte Betriebswirtin bringt Expertise im Kongress- und Veranstaltungswesen mit, unter anderem durch ihre Tätigkeit bei der Agentur Alpin Convention und dem Convention Bureau von St. Gallen Bodensee Tourismus. Seit 2018 ist die gebürtige Tirolerin Geschäftsführerin des Europahauses in Mayrhofen (Tirol). „Mit Stefanie Thurner übernimmt eine profunde Kennerin der Branche die Leitung des Montforthauses“, erklärt Bürgermeister Manfred Rädler. „Ihre Erfahrung, insbesondere in strategischer Positionierung und innovativer Eventgestaltung, wird das Haus in eine zukunftsorientierte Richtung lenken.“ Thurner setzte sich gegen 19 andere Mitbewerber durch.
Mix aus verschiedenen Angeboten
Die designierte Geschäftsführerin sieht ihrer neuen Aufgabe mit viel Gestaltungswillen entgegen: „Meine Vision ist es, im Montforthaus einen starken Mix aus professionellen Tagungen und Kongressen sowie einem vielfältigen Kulturprogramm zu gestalten. Denn darin liegt die Kraft dieses Hauses: Wirtschaft und Kultur unter einem Dach zu vereinen und echten Mehrwert für die Region zu schaffen“, erklärte die Tirolerin. Gemeinsam mit Thurner soll in den nächsten Monaten der Strategieprozess weiter vorangetrieben werden. Der Aufsichtsrat erhofft sich von Thurner „kreative Impulse und betriebswirtschaftliche Kompetenz“.
