Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Betonpfeiler

Unfall in der Flexengalerie fordert eine Verletzte

Vorarlberg
29.11.2025 15:15
Der Unfallwagen.
Der Unfallwagen.(Bild: Mathis Fotografie)

Zu einem Crash mit einer verletzten Person kam es am Freitagabend in Stuben am Arlberg (Vorarlberg) in der Flexengalerie. Eine Autolenkerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen und lenkte diesen gegen einen Betonpfeiler. 

0 Kommentare

Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen im Gemeindegebiet von Stuben in der Flexengalerie unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte die Frau die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben und krachte mit diesem gegen einen Betonsockel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Nach der Alarmierung rückten die Feuerwehren von Stuben, Zürs, Lech und Klösterle sofort aus. Den Florianijüngern gelang es, die Frau ohne Einsatz des hydraulischen Rettungssatzes aus dem Wrack zu befreien und dem ebenfalls alarmierten Notarzt zu übergeben. Die Frau musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Flexengalerie war während des Einsatzes für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 6°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
1° / 8°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
2° / 9°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
1° / 9°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.851 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
112.276 mal gelesen
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
104.501 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Vorarlberg
Sie ist zurück!
Judo: Piovesana bei Comeback Siebente in Abu Dhabi
Gegen Betonpfeiler
Unfall in der Flexengalerie fordert eine Verletzte
Philippe Herreweghe
Ein Pionier des Originalklangs zu Gast in Bregenz
Gefährlicher Trend
Wieder mehr leichtsinnige Alkolenker unterwegs
Für die A-Lizenz
Ein Ex-Kicker hilft beim Ex-Trainer in Bregenz aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf