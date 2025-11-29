Unfall in der Flexengalerie fordert eine Verletzte

Zu einem Crash mit einer verletzten Person kam es am Freitagabend in Stuben am Arlberg (Vorarlberg) in der Flexengalerie. Eine Autolenkerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen und lenkte diesen gegen einen Betonpfeiler.
Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr war eine Autofahrerin mit ihrem Wagen im Gemeindegebiet von Stuben in der Flexengalerie unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte die Frau die Kontrolle über ihren Pkw verloren haben und krachte mit diesem gegen einen Betonsockel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf die Gegenfahrbahn geschleudert.
Nach der Alarmierung rückten die Feuerwehren von Stuben, Zürs, Lech und Klösterle sofort aus. Den Florianijüngern gelang es, die Frau ohne Einsatz des hydraulischen Rettungssatzes aus dem Wrack zu befreien und dem ebenfalls alarmierten Notarzt zu übergeben. Die Frau musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Flexengalerie war während des Einsatzes für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.