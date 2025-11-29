Unfall in der Flexengalerie fordert eine Verletzte

Nach der Alarmierung rückten die Feuerwehren von Stuben, Zürs, Lech und Klösterle sofort aus. Den Florianijüngern gelang es, die Frau ohne Einsatz des hydraulischen Rettungssatzes aus dem Wrack zu befreien und dem ebenfalls alarmierten Notarzt zu übergeben. Die Frau musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Flexengalerie war während des Einsatzes für rund 1,5 Stunden komplett gesperrt.