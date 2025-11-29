Der „American Dream“ als Balsam für die Ski-Seele

So gut tat ein Sieg selten. Nicht nur Stefan Brennsteiner, sondern allen österreichischen Skirennen. Nach der schwierigen Vorsaison gelang ihnen heuer ein Traumstart in den Weltcup. Damit halten sie sogar die Zwischenführung in der Nationenwertung.
Gescholten, scharf kritisiert – und oft zu Erklärungen gezwungen, wieso die großen Erfolge ausbleiben. Ja, Österreichs Herrenteam hat eine mühsame, mit Ausnahme der erfolgreichen Heim-WM in Saalbach harte Saison hinter sich. Aus der die Mannschaft gestärkt zurückkam, neue Kraft schöpfe. „Es ist nach einer schwierigen Saison im Frühjahr wirklich akribisch gearbeitet worden, wir haben unsere Lehren gezogen“, meint Cheftrainer Marko Pfeifer. „Schön, dass die Arbeit Früchte trägt.“
