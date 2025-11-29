In schwerer Zeit führt Marco den VSV ins Derby

VSV-Interimscoach Marco Pewal (47) musste kürzlich einen Schicksalsschlag hinnehmen, steht trotzdem für seinen Verein auch im Derby beim KAC am Sonntag an der Bande. Aus früheren Tagen kennt Pewal sein Gegenüber Kirk Furey bestens. „Ex“ Tray Tuomie verlässt Villach mit einer Top-Siegesquote. Und: „Krone“-Kolumnist Tommy Koch beleuchtet das Trainer-Aus in Villach in Hinblick auf das Bruderduell.