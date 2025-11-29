Gegen die Besten der Liga gewinnt Lustenau nicht

„Wir gewinnen die 1:1-Duelle nicht oder kommen gar nicht so weit, weil wir die Bälle nicht halten“, weiß der Trainer, woran es hapert. Trotzdem sieht Mader eine Riesenentwicklung in der Mannschaft. „Wenn wir sehen, wo wir letzte Saison gestanden sind und jetzt, ist das schon ein Riesenunterschied.“ Bis auf Lenn Jastremski standen gegen Amstetten zehn Spieler in der Startaufstellung, die bereits letzte Saison dabei waren.