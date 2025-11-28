„Klassischer Highsider“ – Entwarnung bei Feurstein

Feurstein, am Vortag Sechster im Super-G, meint: „Es war ein klassischer Highsider. Ich war zu gerade, dann hat es mich verschnitten. Ich wollte weiterkämpfen, aber der Ski hat wieder gegriffen – danach war ich eigentlich nur noch Passagier.“ Der 24-Jährige machte sich klein: „Ich habe versucht mich zusammenzurollen, damit zumindest die Knie heil bleiben – mit Netzen habe ich schon negative Erfahrungen gemacht.“