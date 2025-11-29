Familienvater wegen Wiederbetätigung verurteilt

„Ich schäme mich zutiefst“

Zwischen März 2019 und März 2023 hatte der Angeklagte einem Kollegen immer wieder rechtsextreme Inhalte geschickt: Videos, Fotos, Parolen. Besonders erschütternd der Kommentar unter einem Schnappschuss seiner minderjährigen Tochter, deren Armhaltung an einen Hitlergruß erinnert: „Der Sieg ist unser.“ Im Prozess zeigt sich der Angeklagte reumütig. „Ich schäme mich zutiefst und bitte das Gericht vielmals um Entschuldigung.“ Auf Nachfrage des Richters zu seiner heutigen politischen Einstellung bestreitet der Mann jegliche rechtsradikale Gesinnung: „Ich war immer ein Sozialdemokrat.“