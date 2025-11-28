Angsthasenfußball brachte Lustenau keinen Punkt

Die Austria enttäuschte nach dem 0:0 gegen Salzburg erneut und blieb das zweite Spiel in Serie ohne Tor. Die Grün-Weißen scheinen ihre gute Form in der Länderspiel-Pause gelassen zu haben, der Auftritt in Amstetten ließ jedenfalls erneut zu wünschen übrig. Offensiv waren die Gäste harmlos, ein einziger Schuss aufs Tor durch Robin Voisin (27.) sprach Bände. Ein Lenn Jastremsky als vorderste Sturmspitze war überhaupt nicht zu sehen. Dasselbe galt für das sehr defensiv agierende Mittelfeld, das völlig ausließ. Bei kalten, unwirtlichen Temperatuen und hartem Untergrund entwickelte sich ein Kick, der wenig ansehbar war. Denn auch die Hausherren boten nicht viel. Amstetten war aber den Tick ambitionierter, die aktivere Elf und wollte den Sieg ein Stück weit mehr.