Strom wird in Vorarlberg noch mal günstiger

Für Kundinnen und Kunden, die ab 1. Jänner 2026 einen neuen Einspeisevertrag abschließen, führen die Illwerke variable Einspeisetarife ein. Durch diese marktorientierten Tarife profitieren Neukunden von höheren Vergütungen, wenn die Marktpreise steigen, erhalten aber eine geringere Vergütung, wenn die Preise im Großhandelsmarkt sinken. Vorstandsmitglied Christoph Germann hat deswegen einen Rat parat: „Wir empfehlen unseren PV-Kund:innen, den Eigenverbrauch zu optimieren.“ Ab dem kommenden Jahr fördern die Illwerke auch die Anschaffung eines Batteriespeichers mit einem Zuschuss von bis zu 500 Euro.