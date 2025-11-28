Vorarlberger Komponist Gerold Amann verstorben

Amanns Projekte basierten häufig auf natürlichen Schallereignissen, wie aufgezeichneten Vogelgesängen oder Alltagsgeräuschen, und auf dem Kontakt zu Menschen, für ihn tatsächliche „Volksmusik“. So bezog Amann gerne Laien in seine Werke mit ein. Zu seiner Arbeit gehören große Freilichtspiele, etwa „Triungulus“ (1994) mit kämpfenden Baggern, wie auch kritische Töne zur Politik wie „O Holding Kunst“ (1999) oder „Ö! Zur Lage der Kulturnation“ (2007). Seine Kompositionen wurden unter anderem beim Musikprotokoll im steirischen herbst Graz, bei den Bregenzer Festspielen, in Wien, Salzburg, Kiew, Helsinki, Malmö, New York, Boston, Shanghai und Peking aufgeführt. Zu Amanns ehemaligen Schülern zählen Johanna Doderer, Michael Floredo und Gerald Futscher.