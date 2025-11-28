Auf stillen Pfaden unterwegs

Das Etagen- oder Stockwerkmoos ist ein häufiges Wald- und Wiesenmoos und wächst auf dem Boden, auf Felsen und auf Totholz. Am besten gedeiht es in mäßig feuchten Heidewäldern, ist jedoch auch an extrem trockenen und krautreichen Standorten zu finden. Es ist in der gesamten Nadelwaldzone der Nordhalbkugel verbreitet. Die Färbung variiert zwischen grün bis gelblich braun – die Farbe wird auch während des Winters beibehalten. Charakteristisch sind die waagrecht abstehenden Seitenzweige, die das Moospolster in deutliche Stufen gliedern und diesem so sein namensgebendes Erscheinungsbild verleihen. Die Blättchen des Etagenmooses sind klein, eiförmig und leicht gebogen, wodurch die Triebe eine leicht gefiederte Struktur erhalten. Bei Trockenheit rollen sie sich etwas ein, um Verdunstung zu vermeiden, entfalten sich jedoch rasch wieder, sobald Feuchtigkeit verfügbar ist. Das Etagenmoos verträgt keine übermäßige Hitze und reagiert empfindlich auf Luftschadstoffe. Wie viele weitere Moosarten ist auch das Etagenmoos ein Bioindikator für den Umweltzustand seiner Umgebung. Früher wurde es genutzt, um Lehmfußböden abzudecken und die Zwischenräume von Blockhütten auszufüllen. Ökologisch spielt das Etagenmoos eine wichtige Rolle, da es den Boden schützt, Wasser speichert und zahlreichen Kleintieren Unterschlupf bietet. Zudem trägt es zur Stabilisierung von Hanglagen bei und fördert die Entwicklung weiterer Pflanzenarten, indem es ein feuchtes Mikroklima schafft.