Steirer stürmen Kärntner Winterausflugsziele

Mit der neuen Koralmbahn rücken Graz und Klagenfurt in nur 40 Minuten zusammen und das sorgt bereits für einen Buchungsansturm. Weil so viele Steirer anfragen, öffnet etwa der Reptilienzoo Happ nun sogar früher als geplant. Wie das Kärntner Freizeitangebot aussieht.
In zwei Wochen startet die Koralmbahn, die Kärntner in 40 Minuten von Klagenfurt nach Graz bringt – und umgekehrt. Und viele Steirer scheinen sich schon auf die neue Verbindung zu freuen: Beim Reptilienzoo Happ trudeln schon so viele Anfragen ein, dass man sich entschlossen hat, die Winterpause früher zu beenden und am 13. Dezember wieder aufzusperren.
