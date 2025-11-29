Steirer stürmen Kärntner Winterausflugsziele

In zwei Wochen startet die Koralmbahn, die Kärntner in 40 Minuten von Klagenfurt nach Graz bringt – und umgekehrt. Und viele Steirer scheinen sich schon auf die neue Verbindung zu freuen: Beim Reptilienzoo Happ trudeln schon so viele Anfragen ein, dass man sich entschlossen hat, die Winterpause früher zu beenden und am 13. Dezember wieder aufzusperren.