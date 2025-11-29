GAK erwartet Sturm: „Brust ist nun viel breiter!“

Der GAK ist wieder da! Nach dem starken Statement-Sieg zuletzt auswärts bei Rapid legten die Grazer Rotjacken am Samstag in Graz-Liebenau nach, feierten ein wichtiges 3:1 im Kellerduell gegen BW Linz. Jetzt ist das Selbstvertrauen in Rot vor dem Derby gegen Sturm nächste Woche groß.
„Vor zwei Monaten wäre dieser Schuss wahrscheinlich wieder von der Stange rausgesprungen“, lachte Murat Satin angesprochen auf seinen Zauberschuss, der für den GAK der Türöffner im Kellerduell mit BW Linz war. Doch dank des großen Selbstvertrauens nach den Leistungen in den letzten Spielen trauen sich die Kicker deutlich mehr zu. „Wir sind sehr glücklich. Denn mit dem Sieg gegen die Linzer haben wir den Sieg gegen Rapid vorige Woche bestätigt. Das gibt uns natürlich eine breitere Brust – auch, weil wir jetzt einmal fünf Punkte Vorsprung auf den letzten Platz haben.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.