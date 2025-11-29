GAK erwartet Sturm: „Brust ist nun viel breiter!“

„Vor zwei Monaten wäre dieser Schuss wahrscheinlich wieder von der Stange rausgesprungen“, lachte Murat Satin angesprochen auf seinen Zauberschuss, der für den GAK der Türöffner im Kellerduell mit BW Linz war. Doch dank des großen Selbstvertrauens nach den Leistungen in den letzten Spielen trauen sich die Kicker deutlich mehr zu. „Wir sind sehr glücklich. Denn mit dem Sieg gegen die Linzer haben wir den Sieg gegen Rapid vorige Woche bestätigt. Das gibt uns natürlich eine breitere Brust – auch, weil wir jetzt einmal fünf Punkte Vorsprung auf den letzten Platz haben.“