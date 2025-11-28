Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirch

Bisswütige Pensionistin flüchtet aus Gerichtssaal

Vorarlberg
28.11.2025 17:00
Am Landesgericht ging es Freitag wieder einmal hoch her.
Am Landesgericht ging es Freitag wieder einmal hoch her.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Eine Frührentnerin aus Vorarlberg hatte einen Mann in den Unterarm gebissen und sich danach mit der Polizei angelegt. Im Prozess am Landesgericht Feldkirch wurde die 51-Jährige zu vier Monaten Haft auf Bewährung und 800 Euro Geldstrafe verurteilt.

0 Kommentare

Zugetragen hat sich der Vorfall im vergangenen Juli am Dornbirner Bahnhof. Die 51-Jährige war mit einem Mann in Streit geraten und hatte ihn in den Unterarm gebissen. Daraufhin schritt die Polizei ein. Doch die Frau weigerte sich strikt, ihre Identität preiszugeben. „Ohne Anwalt sage ich gar nichts“, habe sie lediglich gesagt, erinnert sich ein 29-jähriger Beamter im Prozess am Landesgericht Feldkirch an die damalige Amtshandlung.

„Sie hatte meinen Zeigefinger schon im Mund“
Wegen ihres unkooperativen Verhaltens wurde die 51-Jährige zur Dienststelle gebracht, wo sie erneut versuchte zuzubeißen – einmal in den Handrücken, einmal in die Finger. „Sie hatte meinen Zeigefinger schon im Mund“, so der Beamte. In der Verhandlung zeigt sich die Angeklagte ebenfalls gereizt, stellt Gegenfragen, blockiert jede Kommunikation.

Hitzige Stimmung in der Verhandlung
An ihre zwei Vorstrafen könne sie sich nicht mehr erinnern. Der Grund dafür: ein schwerer Unfall im Jahr 2009. Seitdem leide sie an Manie, sei frühpensioniert und zutiefst verzweifelt. Mehrfach habe sie versucht, sich das Leben zu nehmen.

Richterin Kathrin Feuerle und Staatsanwältin Karin Dragosits bemühen sich, die Lage zu entschärfen. Doch die Frau wird zunehmend aggressiv, bezeichnet den Bahnhofsvorfall als „Lappalie“ und behauptet, selbst ein blaues Auge davongetragen zu haben. Sie unterbricht ständig, verliert die Geduld, steht schließlich auf, packt ihre Sachen und verlässt den Saal mit den Worten: „Ohne Anwalt sage ich gar nichts mehr.“ Trotz ihrer Flucht wird sie verurteilt: vier Monate bedingte Haft und 800 Euro Geldstrafe wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / 2°
Symbol heiter
Bludenz
-3° / 2°
Symbol heiter
Dornbirn
-3° / 6°
Symbol heiter
Feldkirch
-3° / 4°
Symbol heiter

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
182.147 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
148.710 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.874 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Prozess in Feldkirch
Bisswütige Pensionistin flüchtet aus Gerichtssaal
Netzkosten sinken
Strom wird in Vorarlberg noch mal günstiger
Führungswechsel
Neue Leitung für das Montforthaus Feldkirch
Schönste Wanderrouten
Auf stillen Pfaden unterwegs
Prägende Figur
Vorarlberger Komponist Gerold Amann verstorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf