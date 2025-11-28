Bisswütige Pensionistin flüchtet aus Gerichtssaal

Richterin Kathrin Feuerle und Staatsanwältin Karin Dragosits bemühen sich, die Lage zu entschärfen. Doch die Frau wird zunehmend aggressiv, bezeichnet den Bahnhofsvorfall als „Lappalie“ und behauptet, selbst ein blaues Auge davongetragen zu haben. Sie unterbricht ständig, verliert die Geduld, steht schließlich auf, packt ihre Sachen und verlässt den Saal mit den Worten: „Ohne Anwalt sage ich gar nichts mehr.“ Trotz ihrer Flucht wird sie verurteilt: vier Monate bedingte Haft und 800 Euro Geldstrafe wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.