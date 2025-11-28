Beim Abbiegen auf Gegenfahrbahn geraten

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr war eine 46-jährige Frau mit ihrem Pkw in Feldkirch unterwegs. Als sie abbiegen wollte, geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo ihr das Auto eines 38-Jährigen entgegenkam. Ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern.