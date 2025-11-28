Beim Abbiegen auf Gegenfahrbahn geraten

Zu einer Kollision zwischen zwei Autos kam es am Donnerstagmorgen in der Vorarlberger Gemeinde Feldkirch. Bei einem Abbiegemanöver verlor eine Lenkerin die Kontrolle über ihren Wagen und krachte mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.
Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr war eine 46-jährige Frau mit ihrem Pkw in Feldkirch unterwegs. Als sie abbiegen wollte, geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo ihr das Auto eines 38-Jährigen entgegenkam. Ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern.
Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Crash verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt.
