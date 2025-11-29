So gelang „Rendezvous“ der riesigen Tunnelbohrer

Das heurige Jahr war für die Tunnelbauer diesseits und jenseits des Brenners ein sehr erfolgreiches: Mehrere zentimetergenaue Durchbrüche von riesigen Röhren konnten gefeiert werden. Das Gelingen dieser technischen Meisterleistung hängt von ein paar kleinen Geräten ab.
Für den Brenner Basistunnel war 2025 ein außergewöhnliches Jahr in puncto Baufortschritt. Nicht weniger als sieben Tunneldurchstiche konnten heuer gefeiert werden! Damit sind aktuell bereits 90 Prozent der Vortriebsarbeiten im BBT abgeschlossen.
