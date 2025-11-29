Die Trickkiste des Finanzministers

In staatlichen Apparaten wimmelt es vor Zauberkünstlern. Sie lassen Milliarden verschwinden und woanders wieder auftauchen – oder auch nicht. Ein besonderes Talent dafür hat Finanzminister Markus Marterbauer. Das fängt dabei an, dass er uns ein „Sparpaket“ vorführt, das daraus besteht, dass wir „weniger mehr“ als geplant ausgeben. Ein Kniff dabei: Zu einem Drittel besteht es aus höheren Steuern.