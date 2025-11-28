Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

New-York-Legionär Wolf

„Messi ist mir egal, jetzt zählt nur das Finale!“

Fußball International
28.11.2025 12:30
New-York-Legionär Wolf (li.) bittet Inter Miami um Star Messi zum Tanz.
New-York-Legionär Wolf (li.) bittet Inter Miami um Star Messi zum Tanz.(Bild: New York City FC)

Hannes Wolf kämpft mit New York City in der Nacht auf Sonntag gegen Beckham-Klub Inter Miami um den Einzug ins Finale der Major League Soccer, sprach mit der „Krone“ über die Chancen. Bisher schaute der Steirer gegen Messi & Co. durch die Finger. Das WM-Fieber soll sich im Gastgeberland indes noch in Grenzen halten.   

0 Kommentare

Messi oder Ronaldo? Die Diskussion um den größten Fußballer aller Zeiten beschäftigt Generationen. „Mir hat Cristiano immer mehr getaugt“, schießt’s aus US-Legionär Hannes Wolf heraus. Und Messi? „Das erste Duell mit ihm war besonders. Jetzt ist es mir egal, ob er gegen uns am Platz steht oder nicht. Für mich zählt nur noch der Finaleinzug“, blickt der New-York-City-Angreifer auf das Duell in der Nacht auf Sonntag in der Major League Soccer mit Beckham-Klub Inter Miami.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.046 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.872 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.574 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Außenpolitik
„Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen“
626 mal kommentiert
Russlands Präsident Wladimir Putin kann einen Angriff gegen Europa laut eigener Aussage ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
New-York-Legionär Wolf
„Messi ist mir egal, jetzt zählt nur das Finale!“
U17-WM: Der Tag danach
Lob für ÖFB-Helden, aber Ärger über zwei Szenen
„Hochgradig asozial“
„Nasen-Skandal“ um DFB-Kicker sorgt für Wirbel
Nach bitterem Debakel
Nur noch Spott für Slot! Weg frei für Glasner?
In der Europa League
Jetzt hilft Red Bull Salzburg nur noch ein Wunder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf