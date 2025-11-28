„Messi ist mir egal, jetzt zählt nur das Finale!“

Messi oder Ronaldo? Die Diskussion um den größten Fußballer aller Zeiten beschäftigt Generationen. „Mir hat Cristiano immer mehr getaugt“, schießt’s aus US-Legionär Hannes Wolf heraus. Und Messi? „Das erste Duell mit ihm war besonders. Jetzt ist es mir egal, ob er gegen uns am Platz steht oder nicht. Für mich zählt nur noch der Finaleinzug“, blickt der New-York-City-Angreifer auf das Duell in der Nacht auf Sonntag in der Major League Soccer mit Beckham-Klub Inter Miami.