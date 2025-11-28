„Messi ist mir egal, jetzt zählt nur das Finale!“

Hannes Wolf kämpft mit New York City in der Nacht auf Sonntag gegen Beckham-Klub Inter Miami um den Einzug ins Finale der Major League Soccer, sprach mit der „Krone“ über die Chancen. Bisher schaute der Steirer gegen Messi & Co. durch die Finger. Das WM-Fieber soll sich im Gastgeberland indes noch in Grenzen halten.
Messi oder Ronaldo? Die Diskussion um den größten Fußballer aller Zeiten beschäftigt Generationen. „Mir hat Cristiano immer mehr getaugt“, schießt’s aus US-Legionär Hannes Wolf heraus. Und Messi? „Das erste Duell mit ihm war besonders. Jetzt ist es mir egal, ob er gegen uns am Platz steht oder nicht. Für mich zählt nur noch der Finaleinzug“, blickt der New-York-City-Angreifer auf das Duell in der Nacht auf Sonntag in der Major League Soccer mit Beckham-Klub Inter Miami.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.