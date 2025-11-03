Studie: Bewegung kann gegen Alzheimer helfen

„Je mehr, desto besser“

Nicht erfasst wurde in der Studie, ob sich die Teilnehmer nach der Messung mehr oder weniger bewegten als vorher. Wissenschaftler schlussfolgern aber: Umso mehr Bewegung, desto besser sei es für das Gehirn. Auch andere sportliche Aktivitäten wie Tanzen oder Joggen könnten den Verlauf der Krankheit erheblich eindämmen. Experten warnen außerdem vor Alkoholkonsum und raten dazu, sich gesund zu ernähren und auf ein soziales Umfeld zu achten.