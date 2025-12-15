Diese F1-Stars verdienen mehr als der Weltmeister

Die Gehälter der Formel-1-Stars wurden enthüllt. Dabei fällt auf: Einige Piloten haben sogar mehr verdient als Weltmeister Lando Norris.
Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat seine jährliche Liste der bestbezahlten Formel-1-Piloten veröffentlicht. Und die zeigt einmal mehr: Sportlicher Erfolg und Einkommen gehen nicht zwingend Hand in Hand.
Verstappen bleibt Gehalts-König
An der Spitze steht weiterhin Max Verstappen. Der Niederländer kassierte laut Forbes rund 76 Millionen US-Dollar und ist damit trotz des knapp verpassten fünften WM-Titels der bestbezahlte Fahrer der Königsklasse. Rund 65 Millionen Dollar davon entfallen auf sein Grundgehalt, der Rest auf Prämien.
Hamilton weiter in anderen Sphären
Auf Rang zwei folgt Lewis Hamilton mit geschätzten 70,5 Millionen Dollar. Sportlich verlief sein erstes Jahr bei Ferrari durchwachsen, Platz sechs in der WM und der Rückstand auf Charles Leclerc änderten jedoch nichts an seinem Mega-Gehalt aus Maranello.
Max Verstappen: 76 Millionen Dollar (ca. 72,1 Millionen Euro)
Lewis Hamilton: 70,5 Millionen Dollar (ca. 66,9 Millionen Euro)
Lando Norris: 57,5 Millionen Dollar (ca. 54,6 Millionen Euro)
Oscar Piastri: 37,5 Millionen Dollar (ca. 35,6 Millionen Euro)
Charles Leclerc: 30 Millionen Dollar (ca. 28,5 Millionen Euro)
Fernando Alonso: 26,5 Millionen Dollar (ca. 25,1 Millionen Euro)
George Russell: 26 Millionen Dollar (ca. 24,7 Millionen Euro)
Lance Stroll: 13,5 Millionen Dollar (ca. 12,8 Millionen Euro)
Carlos Sainz: 13 Millionen Dollar (ca. 12,3 Millionen Euro)
Norris kassiert dank Titel-Prämien
Weltmeister Lando Norris liegt im Gehaltsranking „nur“ auf Platz drei. Der McLaren-Star kommt auf 57,5 Millionen Dollar, wobei sein Grundgehalt mit etwa 18 Millionen Dollar vergleichsweise niedrig ausfällt. Der Löwenanteil stammt aus Titel-Boni – fast 40 Millionen Dollar spülte der WM-Triumph ein. Direktes Preisgeld von der Formel 1 gibt es für Fahrer übrigens nicht.
Piastri vor Leclerc
Hinter Norris folgt Teamkollege Oscar Piastri auf Rang vier, dahinter Ferrari-Star Charles Leclerc mit rund 30 Millionen Dollar. Bemerkenswert: Trotz starker Saison und 242 WM-Punkten soll der Monegasse laut Forbes keine Bonuszahlungen erhalten haben.
Rookie kassiert kräftig mit
Auf den weiteren Plätzen folgen Fernando Alonso, George Russell, Lance Stroll und Carlos Sainz. F1-Rookie Kimi Antonellis Grundgehalt liegt bei etwa 5 Millionen Dollar, mit Bonuszahlungen soll er aber auf 12,5 Millionen Dollar kommen.
Zur Einordnung: Die Zahlen umfassen laut Forbes ausschließlich Gehälter und Rennprämien. Einnahmen aus Sponsorenverträgen, Werbung oder Social Media sind ebenso wenig enthalten wie Steuern.
