Diese F1-Stars verdienen mehr als der Weltmeister

Verstappen bleibt Gehalts-König

An der Spitze steht weiterhin Max Verstappen. Der Niederländer kassierte laut Forbes rund 76 Millionen US-Dollar und ist damit trotz des knapp verpassten fünften WM-Titels der bestbezahlte Fahrer der Königsklasse. Rund 65 Millionen Dollar davon entfallen auf sein Grundgehalt, der Rest auf Prämien.