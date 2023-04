Angst vor Alzheimer: Was das Risiko-Gen bedeutet

Die Angst, im Alter an Demenz zu erkranken und die geistigen Fähigkeiten zu verlieren, ist bei vielen Menschen hoch. Daher kann einen die Nachricht, dass man ein Gen in sich trägt, welches das Alzheimer-Risiko deutlich erhöht, schon ziemlich aus der Bahn werfen. So ging es dem australischen Schauspieler Chris Hemsworth. Was bedeutet diese Diagnose?