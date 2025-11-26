12 Jahre Haft für Messerstecher aus Disco

Stichwunde von sieben Zentimetern Tiefe

Vor Gericht bekannte sich der Syrer teilweise schuldig. Zwar gab es zu, zugestochen zu haben, allerdings sagte er aus, dass er niemanden töten oder verletzen wollte. Dagegen sprach aber die Wucht, mit der er das Messer in den Brustkorb des 18-Jährigen gestochen hatte. Die Waffe hatte sich sieben Zentimeter in das Fleisch des Teenagers gebohrt. Eine konkrete Begründung für die Tat konnte der Mann nicht liefern, er sei generell sehr aggressiv. Zudem könnten traumatische Erlebnisse in Syrien in Zusammenhang stehen.