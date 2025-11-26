Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirch

12 Jahre Haft für Messerstecher aus Disco

Vorarlberg
26.11.2025 19:14
Die Sache wurde am Landesgericht Feldkirch verhandelt.
Die Sache wurde am Landesgericht Feldkirch verhandelt.(Bild: Mathis Fotografie)

Am Mittwoch stand jener 21-jährige Syrer in Feldkirch vor Gericht, der im Dezember des Vorjahres in Vorarlberg einem Mann in einer Disco ein 23 Zentimeter langes Messer in den Brustkorb rammte. 

0 Kommentare

Der Syrer (21) musste sich am Mittwoch wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. In der Nacht auf den 1. Dezember 2024 kam es in einer Disco in Röthis zu einer Streiterei zwischen dem Angeklagten und einem damals 18-Jährigen. Die Sache eskalierte rasch, der Syrer griff zum Messer und stach damit auf sein Opfer ein. Dieses musste am Landeskrankenhaus Feldkirch notoperiert werden – und überlebte zum Glück. 

Stichwunde von sieben Zentimetern Tiefe
Vor Gericht bekannte sich der Syrer teilweise schuldig. Zwar gab es zu, zugestochen zu haben, allerdings sagte er aus, dass er niemanden töten oder verletzen wollte. Dagegen sprach aber die Wucht, mit der er das Messer in den Brustkorb des 18-Jährigen gestochen hatte. Die Waffe hatte sich sieben Zentimeter in das Fleisch des Teenagers gebohrt. Eine konkrete Begründung für die Tat konnte der Mann nicht liefern, er sei generell sehr aggressiv. Zudem könnten traumatische Erlebnisse in Syrien in Zusammenhang stehen.  

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Nach Messerstich
Discobesucher (18) durch Notoperation gerettet
02.12.2024
Nach Messerstich
Discobesucher (18) durch Notoperation gerettet
02.12.2024

Noch nicht rechtskräftig
Nach einer mehrstündigen Beratung wurde der Mann mit 7 zu einer Stimme für schuldig befunden. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung haben Berufung eingelegt, somit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 1°
Symbol starker Schneefall
Bludenz
1° / 2°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
1° / 3°
Symbol Schneeregen
Feldkirch
1° / 2°
Symbol starker Schneefall

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.997 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
137.127 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
132.405 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
756 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Vorarlberg
Prozess in Feldkirch
12 Jahre Haft für Messerstecher aus Disco
Wertvolle Rohstoffe
Zu viele Elektrogeräte nicht sachgemäß entsorgt
Umweltschutz
Mehr Tempo bei Klimaanpassungen
Konkursverfahren
„Farben Krista“ pleite: Eine Mio. Euro Schulden
Bahnhöfe, Schulen usw.
Bombendrohungen: Deutsche Chatgruppe entlarvt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf