Drei Millionen Anrufe in 20 Jahren erledigt

Das AMS setzt immer stärker auf eServices – auch in diesem Bereich bietet die Serviceline Hilfe und Unterstützung an. Die Kundenzufriedenheit mit dem telefonischen Service gibt das AMS mit 86 Prozent an. „Unsere Serviceline hat sich als wichtige Anlaufstelle für AMS-Kunden etabliert. „Sie schätzen besonders die fachlich versierte und kompetente Beratung und die kurzen Wartezeiten“, zeigt sich der AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter zufrieden.