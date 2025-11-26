Langfinger waren auf Raubzug unterwegs

In der Vorarlberger Gemeinde Hard kam es in den vergangenen Tagen zu mehrfachen Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Autos. Die Polizei rät, keinerlei Wertgegenstände im Auto zu belassen.
Im Zeitraum vom 19. bis 25. November waren in verschiedenen Wohngegenden in Hard zwei bislang unbekannte Täter oder Tätergruppen unterwegs, die an mehreren abgestellten Fahrzeugen die Türschnallen betätigten.
Zum Teil hatten sie Glück, drei der Autos waren nicht versperrt. Die Langfinger öffneten die Fahrzeuge und entwendeten aus dem Inneren unter anderem einen Laptop, Arbeitsunterlagen, Bargeld sowie Parkkarten. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Zudem sollten Autos immer abgesperrt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.