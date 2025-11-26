Langfinger waren auf Raubzug unterwegs

Zum Teil hatten sie Glück, drei der Autos waren nicht versperrt. Die Langfinger öffneten die Fahrzeuge und entwendeten aus dem Inneren unter anderem einen Laptop, Arbeitsunterlagen, Bargeld sowie Parkkarten. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Zudem sollten Autos immer abgesperrt werden.