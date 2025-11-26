Zu viele Elektrogeräte nicht sachgemäß entsorgt

Der Vorarlberger Gemeindeverband appelliert, Elektrogeräte nicht zu horten, sondern bei geeigneten Stellen abzugeben – gratis.
Stetig steigt der Konsum von Elektronik – auch in Vorarlberg. Damit wächst auch die Menge an Elektroaltgeräten, die entsorgt werden müssen, weiter an. Und trotz vielfältiger Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung: „Viele Elektroaltgeräte verbleiben ungenutzt in Haushalten, werden falsch entsorgt oder in Dachböden oder Kellern gehortet. Hier müssen wir Potenziale heben“, erklärt der Präsident des Vorarlberger Gemeindeverbands Walter Gohm.
Zwar zählt Österreich zu den EU-Staaten mit den höchsten Sammelquoten, dennoch gelangen viele Altgeräte nicht zu den lizenzierten Rücknahmestellen wie kommunale Altstoffsammelzentren (ASZ) oder in den Elektrofachhandel. Unsachgemäß entsorgte Geräte setzen Schadstoffe frei, erhöhen das Brandrisiko durch Lithium-Ionen-Batterien und verhindern die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe. In Vorarlberg können Elektroaltgeräte kostenlos in den Sammelstellen der Gemeinden, den Altstoffsammelzentren oder im Rahmen von Problemstoffsammeltagen abgegeben werden. Korrekt entsorgte Elektrogeräte helfen, die Umwelt zu schonen.
