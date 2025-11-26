Zu viele Elektrogeräte nicht sachgemäß entsorgt

Zwar zählt Österreich zu den EU-Staaten mit den höchsten Sammelquoten, dennoch gelangen viele Altgeräte nicht zu den lizenzierten Rücknahmestellen wie kommunale Altstoffsammelzentren (ASZ) oder in den Elektrofachhandel. Unsachgemäß entsorgte Geräte setzen Schadstoffe frei, erhöhen das Brandrisiko durch Lithium-Ionen-Batterien und verhindern die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe. In Vorarlberg können Elektroaltgeräte kostenlos in den Sammelstellen der Gemeinden, den Altstoffsammelzentren oder im Rahmen von Problemstoffsammeltagen abgegeben werden. Korrekt entsorgte Elektrogeräte helfen, die Umwelt zu schonen.