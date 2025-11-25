Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Chopin-Gesellschaft

Ein musikalischer Abend im Zeichen des Wassers

Vorarlberg
25.11.2025 08:15
Die Japanerin Yuka Imamine war Gast der Chopin- Gesellschaft in Feldkirch.
Die Japanerin Yuka Imamine war Gast der Chopin- Gesellschaft in Feldkirch.(Bild: Rolf Maier)

Zum, 150.Geburtstag von Maurice Ravel widmete ihm die Chopin-Gesellschaft Vorarlberg ein Klavierrezital. Zu hören war in Feldkirch die Japanerin Yuka Imamine. 

0 Kommentare

Nicht nur Johann Strauß feiert heuer ein Jubiläum, sondern auch Maurice Ravel. Der französisch-baskische Komponist war sowohl als Person als auch durch seine Musik bemerkenswert, hatte ein Faible für Uhren und allerlei mechanisches Spielzeug, ebenso für Oberhemden. Zudem weiß man von keiner wie auch immer gearteten Liebesbeziehung. Jedoch kennt jeder seinen „Bolero“, dieses sich stetig steigernde Orchesterstück, das sich schließlich in einer orgiastischen Klangexplosion entlädt. Maurice Ravel hat jedoch so viel mehr Musik geschrieben, und hatte dabei, wie Johann Strauss, ein Faible für den Wiener Walzer.

Das gilt nicht nur für seinen Klavierzyklus „Valses nobles et sentimentales“. Dieser war der zweite Programmpunkt im Konzert der in München lehrenden Japanerin Yuka Imamine, die auf Einladung der Chopin-Gesellschaft Vorarlberg im Pförtnerhaus in Feldkirch gastierte. Das erste Stück „Jeux d’eau“ beschäftigte sich mit dem Element des Wassers, und das tat auch ein weiteres Stück, das dem Konzert den Titel gab. Es hieß „Une barque sur l’ocean“ und zeichnete in Klängen die Bewegungen des Wassers, unter anderem mit fließenden bis perlenden Figuren der linken Hand.

Passende Zugabe gewählt
Schön, dass Yuka Imamine die erste Zugabe mit Schuberts Impromptu in Ges-Dur so passend dazu wählte. „Une barque sur l’ocean“ ist Teil des Klavierzyklus „Miroirs“ – „Spiegel“, und es ist wie das folgende Stück „Alborado del gracioso“ – „Ständchen des Narren“ – äußerst anspruchsvoll zu spielen. Yuka Imamine bewältigte nicht nur die technischen Hürden mühelos, sondern verstand es, die Stimmungen und Charaktere wunderbar zu vermitteln.

Für den Programmteil nach der Pause hatte sie ein besonderes Werk Ravels gewählt, das unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges entstand. „Le tombeau de Couperin“ bezieht sich mit seinen barocken Formen auf den französischen Cembalisten und Komponisten François Couperin, andererseits ist jeder der sechs Sätze einem gefallenen Freund Ravels gewidmet.

Auch hier waltete im Spiel Imamines Klarheit, Brillanz und Lebendigkeit des Ausdrucks. Als erste Zugabe erklang wie erwähnt Schubert, die zweite Zugabe, Chopins Walzer in As-Dur, war der Dank an die Veranstalter, die auch für 2026 bereits ein ansprechendes Programm vorbereitet haben. (http://chopin-gesellschaft.at)

Porträt von Anna Mika
Anna Mika
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 3°
Symbol Schneeregen
Bludenz
3° / 4°
Symbol Regen
Dornbirn
3° / 5°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
3° / 5°
Symbol Regen

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
150.711 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
115.750 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
666 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Chopin-Gesellschaft
Ein musikalischer Abend im Zeichen des Wassers
Deutscher verurteilt
Kripo suchte Drogen und fand widerliche Videos
Ein starkes Comeback
Das ÖSV-„Rennpferd“ ist schon wieder voll dabei
Frischer Wind
Wechsel an der Spitze des Theater Kosmos Bregenz
Gefährliche Aktion
Drängler beging nach Crash Fahrerflucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf