Ein musikalischer Abend im Zeichen des Wassers

Nicht nur Johann Strauß feiert heuer ein Jubiläum, sondern auch Maurice Ravel. Der französisch-baskische Komponist war sowohl als Person als auch durch seine Musik bemerkenswert, hatte ein Faible für Uhren und allerlei mechanisches Spielzeug, ebenso für Oberhemden. Zudem weiß man von keiner wie auch immer gearteten Liebesbeziehung. Jedoch kennt jeder seinen „Bolero“, dieses sich stetig steigernde Orchesterstück, das sich schließlich in einer orgiastischen Klangexplosion entlädt. Maurice Ravel hat jedoch so viel mehr Musik geschrieben, und hatte dabei, wie Johann Strauss, ein Faible für den Wiener Walzer.