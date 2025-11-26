Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Staatsmeisterschaften

Austrian Skills: 18 Medaillen für Vorarlberg

Vorarlberg
26.11.2025 08:00
So sehen Sieger aus: Gold gab es für René Bitschnau von der HTL Dornbirn im Fach ...
So sehen Sieger aus: Gold gab es für René Bitschnau von der HTL Dornbirn im Fach Chemielabortechnik.(Bild: SkillsAustria/Wieser/Slovencik.)

Mit einer beeindruckenden Bilanz für Vorarlberg endeten die „AustrianSkills 2025“ im Messezentrum Salzburg – die jungen Fachkräfte zeigten dort ihr Können. 

0 Kommentare

Mit acht Staatsmeistertiteln, fünf Vizestaatsmeistertiteln und fünf dritten Plätzen können die jungen Fachkräfte aus Vorarlberg wirklich stolz auf ihren Auftritt in Salzburg sein. Wer sind nun die Sieger und Siegerinnen? Die Staatsmeistertitel aus Vorarlberg verteilen sich auf mehrere Disziplinen und spiegeln dabei die Vielfalt technischer, chemischer und dienstleistungsbezogener Talente wider.

In der Anlagenelektrik setzte sich Janick Gehrer von der Julius Blum GmbH in Höchst durch. Auch beim CNC-Fräsen war mit Deniz Mutun eine Fachkraft von Blum nicht zu schlagen. Ebenfalls für das Unternehmen in Höchst erfolgreich: Sandro Flatz in Maschinenbau-CAD und Keanu Frick in Maschinenbautechnik.

Keanu Frick: Erfolgreich in Maschinenbautechnik
Keanu Frick: Erfolgreich in Maschinenbautechnik(Bild: Florian Wieser)
Gold für Elena Mathis (Hotel Gams zu Zweit in Bezau), Kat. Rezeption
Gold für Elena Mathis (Hotel Gams zu Zweit in Bezau), Kat. Rezeption(Bild: Florian Wieser)

Die Chemielabortechnik entschied René Bitschnau von der HTL Dornbirn für sich. Auch im Dienstleistungsbereich ist Vorarlberg erfolgreich: Die amtierende Europameisterin Elena Mathis vom Hotel Gams in Bezau holte nun auch den Staatsmeistertitel im Beruf Hotel/Rezeption. Bei den Malern lag Luca Ladler von Hagen Hannes in Lustenau vorne. Komplettiert wurde das Ergebnis durch Simon Oesterle von Ludwig Steurer Maschinen- und Seilbahnbau in Doren, der den Titel im Schweißen holte. Die Staatsmeisterschaften der Berufe (AustrianSkills) werden jedes Jahr ausgetragen – auf internationaler Ebene werden auch Euro- und WorldSkills-Bewerbe organisiert.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-0° / 0°
Symbol starker Schneefall
Bludenz
1° / 2°
Symbol starker Schneefall
Dornbirn
1° / 2°
Symbol Schneeregen
Feldkirch
1° / 2°
Symbol Schneeregen

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Vorarlberg
Staatsmeisterschaften
Austrian Skills: 18 Medaillen für Vorarlberg
Kamera filmte mit
Aus Rache vor Tabeldance-Lokal Mercedes demoliert
Schnee statt Autos
Zwei Straßen wegen Wintereinbruchs gesperrt
Spitalsreform
Bürgermeister Fäßler kontert Landeshauptmann
Klassischer Gesang
Kulturpreis Vorarlberg geht an Corinna Scheurle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf