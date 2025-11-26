Austrian Skills: 18 Medaillen für Vorarlberg

Die Chemielabortechnik entschied René Bitschnau von der HTL Dornbirn für sich. Auch im Dienstleistungsbereich ist Vorarlberg erfolgreich: Die amtierende Europameisterin Elena Mathis vom Hotel Gams in Bezau holte nun auch den Staatsmeistertitel im Beruf Hotel/Rezeption. Bei den Malern lag Luca Ladler von Hagen Hannes in Lustenau vorne. Komplettiert wurde das Ergebnis durch Simon Oesterle von Ludwig Steurer Maschinen- und Seilbahnbau in Doren, der den Titel im Schweißen holte. Die Staatsmeisterschaften der Berufe (AustrianSkills) werden jedes Jahr ausgetragen – auf internationaler Ebene werden auch Euro- und WorldSkills-Bewerbe organisiert.