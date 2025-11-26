„Hermann wollte nie in der Auslage stehen“

Er scheut das Rampenlicht und steht dennoch gerade in der Auslage: Hermann Stadler ist als Trainer des U17-Nationalteams in aller Munde. Familie, Freunde und Kollegen verraten, was den 64-Jährigen ausmacht.
„Ich fiebere bei jedem Spiel der U17 mit. Noch mehr aber mit Hermann, weil ich es ihm so gönne.“ Wenn Fußball-Legende Leo Lainer auf Hermann Stadler angesprochen wird, spricht er nur in den höchsten Tönen über den 64-Jährigen. Seit gemeinsamen Auswahl-Tagen in den 70er Jahren kennt sich das Duo, das später große Erfolge mit Salzburg und Rapid feierte. „Hermann und ich sind sehr gute Freunde, wir sehen uns regelmäßig.“
