„Hermann wollte nie in der Auslage stehen“

„Ich fiebere bei jedem Spiel der U17 mit. Noch mehr aber mit Hermann, weil ich es ihm so gönne.“ Wenn Fußball-Legende Leo Lainer auf Hermann Stadler angesprochen wird, spricht er nur in den höchsten Tönen über den 64-Jährigen. Seit gemeinsamen Auswahl-Tagen in den 70er Jahren kennt sich das Duo, das später große Erfolge mit Salzburg und Rapid feierte. „Hermann und ich sind sehr gute Freunde, wir sehen uns regelmäßig.“