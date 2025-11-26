Mehr Tempo bei Klimaanpassungen

Umso wichtiger ist „Klimawandelanpassung, um die Lebensqualität in Städten und Gemeinden zu erhalten. Die Transformation des Straßenraumes bietet dabei ein großes Potenzial für Verbesserungen,“ erklärt Isabel Auer von Weatherpark. Platzsparende Mobilität zu Fuß, per Rad und mit dem öffentlichen Verkehr sollte stärker gefördert werden. Weniger Autoverkehr würde zudem mehr Möglichkeiten für Begrünung und Entsiegelung bieten, auch die geringeren Emissionen durch den Autoverkehr würden sich positiv auswirken, heißt es vom VCÖ. Ihren Appell, die Klimaanpassung schneller als bisher voranzutreiben, richten die VCÖ-Experten an die Politik sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und Gemeindeebene.