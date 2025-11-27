Ärztekammer-Vize kassiert 26.000 Euro im Monat

Wenn der Standesvertreter der Spitalsärzte für seine Kollegenschaft in die Bresche springt, macht er das wortgewaltig: Dr. Harald Mayer setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen, die Entlastung der Spitalsambulanzen, eine qualitativ hochwertige ärztliche Ausbildung sowie die Förderung des ärztlichen Nachwuchses ein. Adressaten sind die Politik, private Spitalsbetreiber oder etwa die Sozialversicherungsträger.