Ärztekammer-Vize kassiert 26.000 Euro im Monat

Er ist zweiter Vizepräsident der Bundes-Ärztekammer, Bundesobmann der Kurie der angestellten Ärzte, Ärztekammer-Vize in Oberösterreich und Unfallchirurg und kassiert dafür mindestens 26.000 Euro – pro Monat! Die „Krone“ kennt die Details.
Wenn der Standesvertreter der Spitalsärzte für seine Kollegenschaft in die Bresche springt, macht er das wortgewaltig: Dr. Harald Mayer setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen, die Entlastung der Spitalsambulanzen, eine qualitativ hochwertige ärztliche Ausbildung sowie die Förderung des ärztlichen Nachwuchses ein. Adressaten sind die Politik, private Spitalsbetreiber oder etwa die Sozialversicherungsträger.
