Der Campus ist ein Symbol für die guten Transfers

Sparsam begehrt

Der aktuelle Kader scheint auf dem Transfermarkt nur sparsam begehrt zu sein. Einzig von Paul Koller bekam man mit, dass er wechselwillig wäre. Bislang hat sich aber kein anderer Klub dafür entscheiden können, den Innenverteidiger vom Ländle-Bundesligisten loszueisen. Als Altachs beste Aktie gilt Mohamed Ouedraogo, der Teamspieler von Burkina Faso hat einen Vertrag bis Sommer 2027. Mit Filip Milojevic und Erkin Yalcin könnten demnächst zwei talentierte Youngster auf den Notizblöcken von Scouts aufscheinen.