Lenker übersah stehendes Auto: Kollision

Am Montagnachmittag gegen 15.10 Uhr kam es auf der Reichsstraße in Lustenau zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen: Ein 38-jähriger Mann hielt mit seinem Pkw an, da er beabsichtigte, nach links in die Quellstraße einzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Wagen auf der Reichsstraße und übersah den vor ihm stehenden Pkw. Er krachte in das Fahrzeug des 38-Jährigen, wodurch dieses mehrere Meter nach vorne geschoben wurde.