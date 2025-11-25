Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Damen vorzeitig daheim

US-Spezialist Feurstein erneut nur Außenseiter

Vorarlberg
25.11.2025 13:51
Im März feierte Lukas Feurstein (M.) in Sun Valley seinen ersten Weltcupsieg vor Raphi Haaser ...
Im März feierte Lukas Feurstein (M.) in Sun Valley seinen ersten Weltcupsieg vor Raphi Haaser (l.) und dem Schweizer Franjo von Allmen.(Bild: AFP/SEAN M. HAFFEY)

Im Dezember 2024 holte sich Lukas Feurstein im Super-G von Beaver Creek als Dritter sein erstes Weltcuppodium. Vier Monate später unterstrich er seinen Ruf als USA-Spezialist und feierte beim Weltcupfinale seinen ersten Sieg. Dennoch ist der 24-Jährige am Donnerstag beim ersten Saison-Super-G bei den Buchmachern krasser Außenseiter.

0 Kommentare

Beim Weltcupfinale in Sun Valley (US) im März war Lukas Feurstein bei einem heimischen Wettanbieter als 1:175-Außenseiter in den Super-G gestartet und hatte prompt seinen ersten Sieg gefeiert – und die ÖSV-Herren vor einer sieglosen Saison bewahrt. Am Donnerstag (19 Uhr live in ORF1) wartet in Copper Mountain der erste Super-G des neuen Weltcupwinters – und erneut gilt USA-Spezialist „Luki“ nur als Außenseiter. Die aktuellen Siegquoten des 24-Jährigen liegen zwischen 1:45 und 1:50...

Lesen Sie auch:
Lukas Feurstein (m.) triumphierte vor Raphael Haaser (l.) und Franjo von Allmen (r.).
Super-G in Sun Valley
DOPPELSIEG! Feurstein und Haaser retten ÖSV-Saison
23.03.2025
ÖSV-Überraschung
Feurstein nach Platz 3: „Bin endlich schmerzfrei“
07.12.2024
Fast alles neu
ÖSV-Speedlady wagt den Sprung aus der Komfortzone
07.11.2025

ÖSV-Damen brechen vorzeitig ab
Nicht mehr in Copper sind die ÖSV-Abfahrerinnen Ariane Rädler, Conny Hütter und Mirjam Puchner. Allerdings ist das Trio, das sich dort zuletzt auf den Speedauftakt der Damen Mitte Dezember in St. Moritz vorbereitet hatte, auch nicht in Aspen, wohin man am 22. November übersiedeln wollte. „Dort gab es leider noch nicht genug Schnee“, verrät Rädler. „Also haben wir uns entschieden, früher als geplant heim zu fliegen.“

„Wer weiß, wofür es gut ist!“
Doch wie geht es für die 30-jährige Möggnerin jetzt weiter? „Wir werden erst in Hippach trainieren und dann geht es weiter an den Pass Thurn“, erzählt die Head-Pilotin, die versucht der Planänderung positives abzugewinnen: „Wer weiß, wofür es gut ist, auf europäischem Schnee zu trainieren, wenn der Auftakt hier stattfindet.“

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 3°
Symbol Regen
Bludenz
3° / 5°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
3° / 6°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
3° / 5°
Symbol Regen

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
154.485 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
117.304 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.371 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Vorarlberg
Klassischer Gesang
Kulturpreis Vorarlberg geht an Corinna Scheurle
Damen vorzeitig daheim
US-Spezialist Feurstein erneut nur Außenseiter
Zwei Verletzte
Lenker übersah stehendes Auto: Kollision
Bereit für Copper
Nach Speed-Tagen voller Fokus auf den „Riesen“
Chopin-Gesellschaft
Ein musikalischer Abend im Zeichen des Wassers
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf