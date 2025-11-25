US-Spezialist Feurstein erneut nur Außenseiter

Im Dezember 2024 holte sich Lukas Feurstein im Super-G von Beaver Creek als Dritter sein erstes Weltcuppodium. Vier Monate später unterstrich er seinen Ruf als USA-Spezialist und feierte beim Weltcupfinale seinen ersten Sieg. Dennoch ist der 24-Jährige am Donnerstag beim ersten Saison-Super-G bei den Buchmachern krasser Außenseiter.
Beim Weltcupfinale in Sun Valley (US) im März war Lukas Feurstein bei einem heimischen Wettanbieter als 1:175-Außenseiter in den Super-G gestartet und hatte prompt seinen ersten Sieg gefeiert – und die ÖSV-Herren vor einer sieglosen Saison bewahrt. Am Donnerstag (19 Uhr live in ORF1) wartet in Copper Mountain der erste Super-G des neuen Weltcupwinters – und erneut gilt USA-Spezialist „Luki“ nur als Außenseiter. Die aktuellen Siegquoten des 24-Jährigen liegen zwischen 1:45 und 1:50...
ÖSV-Damen brechen vorzeitig ab
Nicht mehr in Copper sind die ÖSV-Abfahrerinnen Ariane Rädler, Conny Hütter und Mirjam Puchner. Allerdings ist das Trio, das sich dort zuletzt auf den Speedauftakt der Damen Mitte Dezember in St. Moritz vorbereitet hatte, auch nicht in Aspen, wohin man am 22. November übersiedeln wollte. „Dort gab es leider noch nicht genug Schnee“, verrät Rädler. „Also haben wir uns entschieden, früher als geplant heim zu fliegen.“
„Wer weiß, wofür es gut ist!“
Doch wie geht es für die 30-jährige Möggnerin jetzt weiter? „Wir werden erst in Hippach trainieren und dann geht es weiter an den Pass Thurn“, erzählt die Head-Pilotin, die versucht der Planänderung positives abzugewinnen: „Wer weiß, wofür es gut ist, auf europäischem Schnee zu trainieren, wenn der Auftakt hier stattfindet.“
