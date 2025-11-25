US-Spezialist Feurstein erneut nur Außenseiter

ÖSV-Damen brechen vorzeitig ab

Nicht mehr in Copper sind die ÖSV-Abfahrerinnen Ariane Rädler, Conny Hütter und Mirjam Puchner. Allerdings ist das Trio, das sich dort zuletzt auf den Speedauftakt der Damen Mitte Dezember in St. Moritz vorbereitet hatte, auch nicht in Aspen, wohin man am 22. November übersiedeln wollte. „Dort gab es leider noch nicht genug Schnee“, verrät Rädler. „Also haben wir uns entschieden, früher als geplant heim zu fliegen.“