„Bitterer Nachgeschmack“ wegen Sparkurs im Lungau

Es passiert nicht alle Tage, dass eine Landesregierung einen ganzen Bezirk enttäuscht. So geschehen vergangene Woche im Lungau. Dort wurde das Besucherzentrum des Biosphärenparks, einer Auszeichnung der UNESCO für das gesamte Gebiet, auf Eis gelegt. „Das bekommt man nicht aus Jux und Tollerei“, sagt Mauterndorfs ÖVP-Bürgermeister Herbert Eßl. „Da haben gleich mehrere Generationen gut und nachhaltig gearbeitet.“