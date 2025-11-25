Zwei Straßen wegen Wintereinbruchs gesperrt

Seit Montag ist die Straßenverbindung zwischen Bad Laterns und Furkajoch gesperrt – diese Strecke wird jeden Winter aus Sicherheitsgründen dicht gemacht, die aktuellen Wetterbedingungen sorgten dafür, dass die alljährliche Sperre bereits am Montag gesetzt werden musste. Während diese Straße erst wieder im Frühjahr befahrbar sein wird, könnte eine zweite, ebenfalls bereits durchgeführte Straßensperre wieder aufgehoben werden, nämlich jene auf der Straße zwischen Warth im Bregenzerwald und Lech am Arlberg.