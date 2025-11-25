Zwei Straßen wegen Wintereinbruchs gesperrt

In Vorarlberg mussten wegen der winterlichen Verhältnisse zwei Straßen gesperrt werden. Die Sperre zwischen Warth und Lech könnte aber heuer noch einmal aufgehoben werden.
Seit Montag ist die Straßenverbindung zwischen Bad Laterns und Furkajoch gesperrt – diese Strecke wird jeden Winter aus Sicherheitsgründen dicht gemacht, die aktuellen Wetterbedingungen sorgten dafür, dass die alljährliche Sperre bereits am Montag gesetzt werden musste. Während diese Straße erst wieder im Frühjahr befahrbar sein wird, könnte eine zweite, ebenfalls bereits durchgeführte Straßensperre wieder aufgehoben werden, nämlich jene auf der Straße zwischen Warth im Bregenzerwald und Lech am Arlberg.
Diese Straßenverbindung wurde am Dienstag um 9 Uhr gesperrt – auch in diesem Fall sind die winterlichen Verhältnisse dafür verantwortlich. Zwar wird die Straße jeden Winter gesperrt, aber meist erst etwas später im Jahr. Sollte sich die Wettersituation bessern, könnte die Sperre also nochmals aufgehoben werden, ehe sie dann für den ganzen Winter verhängt wird.
