Bei Bregenz sind jetzt alle in der Verantwortung

Die Bregenzer haben schon glücklichere Zeiten erlebt. Sportlich hat man in dieser Saison kaum etwas vorzuweisen, die Festspielstädter liegen mit vier Punkten – eigentlich sieben, aber der Ländle-Klub war mit drei Minuspunkten in die Meisterschaft gestartet – auf dem vorletzten Tabellenplatz in Liga zwei. Nur Stripfing, kürzlich wegen Konkurs aus dem Spielbetrieb genommen, wird hinter den Schwarz-Weißen gereiht. Trainer Regi van Acker wurde Ende September freigestellt, Nachfolger Tugberk Tanrivermis löste seinen Vertrag aufgrund familiärer Probleme nach wenigen Tagen wieder auf. Mit Andreas Heraf sitzt seit Mitte Oktober der dritte Coach auf der Ersatzbank, doch auch unter dem Ex-Teamspieler blieb der Erfolg bisher aus. Zwei Remis und drei Niederlagen verbuchte er seit seinem zweiten Amtsantritt in der Landeshauptstadt. „Wir sind jetzt alle in der Verantwortung“, stellt Sportdirektor Predrag Zivanovic klar, „aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt sportlich schaffen werden.“